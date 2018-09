© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha le idee chiare per il dopo Lucas Biglia. Fabregas e Rabiot restano nel mirino di Leonardo, ma per il ruolo di regista il dirigente brasiliano ha un preferito: Leandro Paredes, ex Roma adesso in Russia con lo Zenit San Pietroburgo.