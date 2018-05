Milan, ieri nuovo summit sul mercato. In attesa della UEFA: tre ipotesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan al lavoro sul futuro, tra mercato e sanzioni UEFA. Nella giornata di ieri, racconta Sky Sport 24, nuovo summit tra Gennaro Gattuso, la dirigenza e David Han Li, fondamentale per tracciare le linee guida sul mercato futuro. Tra oggi e domani, la sentenza UEFA sulla violazione del fair play finanziario. Tre le ipotesi: quasi certa la prima, una sanzione economica. Meno probabile, ma comunque possibile, una sorta di limitazione sul mercato: in sintesi, per liberare un posto dovrebbe partire un calciatore, e il tetto ingaggi non potrebbe essere toccato. Ipotesi, ovviamente. Come quella, che però al 99% è da escludere, dell'eventuale esclusione dalle coppe.