Milan, il Bayer fissa il prezzo: 50 milioni per Calhanoglu e Kampl

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola racconta che il Bayer Leverkusen avrebbe fissato a 50 milioni di euro il prezzo per il Milan per far partire sia Hakan Calhanoglu e Kevin Kampl. Due giocatori seguiti dai rossoneri che intanto devono fare i conti anche col caso rinnovo di Suso: se non firma, può partire.