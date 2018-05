Milan, il Borussia Dortmund pensa allo svizzero Rodriguez

© foto di Federico Gaetano

Non ci sarebbe solo il nerazzurro Dalbert sul taccuino del Borussia Dortmund. Ai tedeschi, infatti, piacerebbe anche Ricardo Rodriguez. L'ex giocatore del Wolfsburg è nel mirino dei gialloneri come alternativa per l'out mancino della della retroguardia. Si prospetta pertanto una sorta di derby in uscita, con entrambe le milanesi che cederebbero volentieri il loro terzino sinistro in cambio di una cifra che soddisfi le rispettive necessità di bilancio. Lo riporta FcInterNews.it.