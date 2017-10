Milan, il derby per scacciare le voci e per ripartire

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il campionato del Milan, quello delle aspettative estive, potrebbe partire proprio domani sera, quando Bonucci e compagni affronteranno l’Inter nel derby della Madonnina. I rossoneri hanno fatto registrare una falsa partenza, con le due sconfitte consecutive contro Samp e Roma, oltre al ko con la Lazio, così domani sera hanno la possibilità di resettare tutto e ricominciare il vero campionato. Un derby dalla valenza doppia per il Milan, perché con un successo ridurrebbe il gap con i cugini e salirebbe a 15 punti in classifica, ma soprattutto spazzerebbe le voci attorno al proprio allenatore. La partita avrà una copertura mondiale. Saranno 200 i giornalisti accreditati per il match, che sarà trasmessa in oltre 180 paesi in tutto il mondo. In tribuna stampa ci saranno circa 100 media stranieri, mentre a bordocampo ci saranno oltre 50 fotografi.

Montella ha vissuto una vigilia tutto sommato tranquilla rispetto alla settimana nera dopo la sconfitta contro Lazio e Samp, questa volta ad aiutare il tecnico campano sono stati i 70 minuti giocati alla pari con la Roma, sufficienti per dimostrare che questo Milan ha le qualità per battere una big, ma allo stesso tempo la gara con i giallorossi ha dimostrato che il Milan crolla alla prima difficoltà. La squadra non può durare solamente 70 minuti ma deve essere in partita fino al 90esimo e oltre. E’ da questa correzione che deve ripartire il Milan, nel derby con l’Inter tutto il popolo rossonero ha voglia di rivincita, non solo per battere il rivale cittadino ma per dimostrare che quest’anno non è come in passato, in questa stagione il Milan deve essere più competitivo. Suso e Silva in avanti dovranno scardinare la difesa interista (una delle migliori dopo 7 giornate), a centrocampo Biglia sarà regolarmente in regia mentre in difesa Montella dovrebbe scegliere il trio titolare Musacchio, Bonucci e Romagnoli.