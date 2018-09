Milan, il digiuno di Suso: non segna in Serie A da 17 partite

Il compito di Suso è soprattutto quello di creare occasioni e mandare in rete Gonzalo Higuain, ma per il Milan sono importanti anche i suoi gol che in Serie A mancano ormai da troppo tempo: in campionato, infatti, lo spagnolo è a digiuno da 1.498 minuti, cioè da 17 partite consecutive. Jesus non è mai stato un grande goleador, ma anche per uno come lui è davvero troppo tempo.

Come ricorda l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la vena realizzativa dello spagnolo si è interrotta dopo una domenica di febbraio a Udine, quando segnò un bellissimo gol con un bolide di sinistro che si infilò all’incrocio dei pali. Da allora, l’ex Liverpool si è bloccato e nella scorsa stagione i suoi gol, così come quelli dei centravanti, sono mancati parecchio al Diavolo.