Milan, il Galatasaray offre 6 milioni per Calhanoglu: no di Boban e Maldini

Il Galatasaray vuole portare in Turchia Hakan Calhanoglu. C'è già, secondo quanto riporta Fanatik, la prima offerta per i rossoneri. Anche se un accordo tra i club sembra ancora molto, molto lontano.

Primo "no" di Boban e Maldini - Il trequartista del Milan può finire sul mercato a gennaio dopo l'avvicendamento in panchina tra Giampaolo e Pioli. Fatih Terim lo accoglierebbe a braccia aperte, ma la prima proposta dei giallorossi non è certo stata all'altezza. Troppo pochi 6 milioni per un calciatore per il quale il 'Diavolo', appena due anni fa, ne ha sborsati oltre 20. Comprensibile, dunque, il primo "no" di Boban e Maldini.