Milan, il Genoa "prenota" Bertolacci a parametro zero in estate

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Genoa "prenota" Andrea Bertolacci: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, club ligure sarebbe pronto a riaccogliere il centrocampista, attualmente comprimario al Milan, a partire dalla prossima estate. Il rinnovo coi rossoneri è lontano, da febbraio Bertolacci potrà accordarsi con chiunque per un trasferimento a parametro zero e il Genoa è in prima fila, per quella che sarebbe una terza volta. Difficile, invece, che si anticipi già a gennaio.