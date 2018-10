Milan, il salvagente Donadoni in pole in caso di crisi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla panchina di Gennaro Gattuso. Il quotidiano spiega che il tecnico è ora sì alla guida del Milan ma la dirigenza è pronta a cambiare se i risultati non dovessero arrivare in fretta. Il 'salvagente' rimane Roberto Donadoni che già conosce l'ambiente e rimane in cima alla lista anche per questo importante fattore.