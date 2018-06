Milan, il mercato può ripartire: Morata primo nome per l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna ad echeggiare forte il nome di Alvaro Morata in casa Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la svolta dal punto di vista societario - con Li Yonghong che ha trovato un nuovo socio di minoranza - dovrebbe ammorbidire la posizione dell'UEFA e favorire l'arrivo del grande centravanti. E il bomber spagnolo, reduce da una stagione non esaltante al Chelsea, è il calciatore in cima alla lista dei desideri della società rossonera.