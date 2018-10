Milan, il motivo per cui il rinnovo di Cutrone è stato tenuto segreto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta un retroscena a proposito del rinnovo di contratto di Patrick Cutrone con il Milan. L'attaccante rossonero aveva già firmato lo scorso giugno, con il contratto che venne depositato in Lega a luglio. In quell'occasione non venne emesso nessun comunicato ufficiale a causa della delicata situazione societaria che ha portato al passaggio di consegne dalla proprietà cinese a Elliott. Adesso il suo prolungamento è stato reso noto grazie alla diffusione, nella giornata di ieri, del bilancio del Milan.