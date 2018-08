Milan, il problema al cuore di Strinic blocca Rodriguez

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il problema al cuore di Ivan Strinic è stato reso noto ieri, scrive Tuttosport, ma dalle ultime mosse di mercato si capiva come la società ne fosse già al concorrente. Non solo la trattativa lampo per portare in rossonero Laxalt, ma anche la necessità di bloccare tutte le offerte ricevute per Rodríguez. Il Milan, rivela il quotidiano torinese, ha rispedito al mittente tutte le proposte recapitate da Ligue 1 e BundesLiga, trattenendo così l'esterno svizzero.