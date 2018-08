Milan, il progetto di Elliott. C'è anche l'ipotesi quotazione in borsa

Fonte: milannews.it

Razionalizzazione dei costi, squadra di talenti, stop alle spese pazze, manager riconosciuti a livello europeo ed ex bandiere per attirare tifosi e sponsor. È questo, secondo il quotidiano La Repubblica, il progetto di Elliott per ottenere il massimo vantaggio economico dal Milan. Il fondo americano, che punta ad avere una società solida, sta strutturando il club per poterlo vendere al meglio, ma ci sono sempre più indizi che fanno pensare che la permanenza di Paul e Gordon Singer non sarà così breve. L’uscita dell’investimento potrebbe prendere anche altre strade, a partire dall’ipotesi di una quotazione in Borsa su una piazza internazionale.