Fonte: milannews.it

Il Milan ha un accordo di base con il Flamengo per Lucas Paquetà, ma fino all’ultimo il Real Madrid proverà ad inserirsi per provare a strappare il giovane talento brasiliano ai rossoneri: lo riferisce Marca , che spiega che Marcelo e Vinicius, grandi amici di Paquetà, starebbero cercando di convincere il giocatore a firmare per i Blancos.