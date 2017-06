Milan, il rinnovo di Donnarumma diventa un giallo social

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo o non rinnovo, questo è il problema. Parafrasando la celebre citazione di Shakespeare, Gigio Donnarumma si trova nel più classico dubbio amletico. In realtà quella che si sta giocando è una vera e propria partita a scacchi tra il portiere, il suo entourage, la famiglia e il Milan. Ieri una nuova mossa da parte dell’estremo difensore rossonero ha scatenato una nuova reazione tra i tifosi. Gigio ha risposto a chi, attraverso la stampa, aveva messo in discussione il suo rapporto con Raiola, al punto da ipotizzare una clamorosa rottura. Il portiere dell’Under 21 ha dunque twittato poche parole: “Donnarumma e Raiola: ieri, oggi e domani”.

Una mossa che ha fatto storcere il naso a parecchi sostenitori milanisti. In molti hanno accusato Gigio di essere intervenuto pubblicamente solo per difendere il rapporto con Raiola, e mai per chiarire la sua posizione con il Milan sul rinnovo. Magari il chiarimento nei confronti del suo agente è stato anche doveroso, dal punto di vista del portiere, ma anche il Milan e i suoi tifosi avrebbero meritato, in questi giorni di silenzio, almeno un tweet chiarificatore. E infatti in serata, intorno alle 22.00, su Instagram c’è stata la rettifica dello stesso portiere, in cui ha dichiarato amore al Milan e di voler parlare del rinnovo appena terminerà l’Europeo. Il problema è che poi tutto è stato vanificato da un tweet successivo in cui Gigio ha spiegato di essere stato hakerato, chiudendo anche il profilo Insgaram e quindi annullando il precedente virgolettato. Insomma una domenica social piena di colpi di scena.

La posizione dell’entourage di Raiola è di non rinnovare, il Milan però aspetterà fino al giorno prima del raduno poi si muoverà per chiudere un altro portiere. Non vuole mettere pressione a Gigio ma la situazione dovrà sbloccarsi e la deadline del raduno può essere quella giusta.