Milan, il sogno per il centrocampo è André Gomes

Come riporta il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il Milan ha un sogno per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Si tratta del portoghese André Gomes, calciatore che ha già manifestato a più riprese la volontà di lasciare il Barcellona in estate.

Costato 35 milioni di euro più 20 di bonus, il giocatore lusitano ha un costo importante e piace molto anche al Liverpool.