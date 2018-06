Milan, il Valencia non scende sotto i 20 mln per Zaza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime su Simone Zaza, che potrebbe tornare in Italia per vestire la maglia del Milan. TMW ha anticipato l'intesa trovata tra il club rossonero e l'entourage dell'ex Juventus (clicca qui per la notizia) , mentre Sportitalia fa sapere che il Valencia non vuole scendere sotto i 20 milioni di euro per la cessione dell'ex Sassuolo. Il club spagnolo, inoltre, non vorrebbe inserire contropartite nella trattativa.