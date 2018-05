Milan, il valzer del futuro di Donnarumma: il PSG resta in pole

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma e spiega che solo al 2% il futuro del diciannovenne sarà al Milan. Cederlo, ai 70 milioni chiesti dal club rossonero, non è facile: la torta del domani è divisa con il PSG in netto vantaggio, al 50%. Poi al 25% il Real Madrid, al 15% in Inghilterra e all'8% al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta invece Il Corriere dello Sport, sarebbe spuntata ora con forza l'ipotesi Liverpool per il futuro di Donnarumma.