Milan, il Villarreal non riscatterà Bacca: ritorno in vista

Niente futuro in Spagna per Carlos Bacca. Secondo quanto riferito da Marca, il Villarreal avrebbe infatti sostanzialmente deciso di non riscattare il centravanti colombiano, attualmente in prestito dal Milan. Buona stagione a livello personale, meno a livello di club: El Submarino Amarillo non vuole neanche trattare sul prezzo. Bacca tornerà così ai rossoneri, con cui ha un contratto fino al 2020, per poi trovare una nuova squadra.