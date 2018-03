Milan, il Wolverhampton non molla Silva: anche l'Arsenal sul portoghese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Wolverhampton non ha ancora mollato la pista che porta all'attaccante del Milan André Silva. Gli Wolves, attualmente primi in Championship con sei punti di vantaggio sulla seconda, è pronta a presentare una proposta ai rossoneri per il portoghese, che in ogni caso, piace molto anche all'Arsenal.