Milan in ritardo su Jankto, l'Inter deve guardarsi dalla Premier

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan in ritardo su Jakub Jankto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'Inter è in netto vantaggio sui rossoneri per il centrocampista dell'Udinese. Vera concorrenza in Premieer League, con l'Arsenal e non solo fortemente interessata. Il prezzo? Almeno 15-20 milioni di euro.