Milan, incerto il futuro di Suso: idea Castillejo per sostituirlo

Secondo Sky, c'è anche quello di Samu Catillejo tra i nomi validi per il Milan qualora Suso decidesse di andar via in questa finestra di calciomercato. Il laterale offensivo del Villarreal, che ha lo stesso procuratore del nuovo portiere rossonero Pepe Reina, è un mancino che gioca sulla corsia destra proprio come il suo connazionale.