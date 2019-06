Milan, incontro a Ibiza fra Maldini e Theo Hernandez

© foto di J.M.Colomo

El Chiringuito, famosa trasmissione televisiva spagnola, ha svelato un incontro a Ibiza tra Paolo Maldini e Theo Hernandez, terzino sinistro del Real Madrid. Il franco-spagnolo ha giocato nell'ultima stagione con la maglia del Real Sociedad, collezionando 24 presenze, un gol e due assist in Liga. Il club madrileno valuta il classe 1997 tra i 15 e i 20 milioni. El Chiringuito riporta che Maldini ha presentato al calciatore il progetto rossonero per cercare un "si" da portare al presidente del Real Florentino Perez in fase di contrattazione.