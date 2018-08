Milan, incontro con l'agente di Cutrone: il rinnovo è già stato firmato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce Sky, continuano gli incontri a Casa Milan per Leonardo e Paolo Maldini: questa mattina, per esempio, i due dirigenti rossoneri hanno visto l’agente di Patrick Cutrone, il cui rinnovo con il club di via Aldo Rossi è già stato firmato, ma deve essere ancora ufficializzato. Il nuovo accordo è fino al 2023.