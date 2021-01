Milan, inizia l’anno della consacrazione. Inzaghi il primo ostacolo sul cammino di Pioli

La trasferta di Benevento è il primo ostacolo per il Milan di Stefano Pioli, reduce da una stagione eccezionale in cui ha totalizzato 79 punti nell’arco del 2020. Ma ora comincia la seconda parte di campionato dove l’imperativo è confermarsi ad alti livelli e mantenere una media punta che possa consentire alla squadra rossonera di lottare fino a maggio per il primo posto. L’obiettivo societario è sempre la Champions League ma i numeri dicono che i rossoneri possono davvero sognare fino alla fine.

La squadra è molto competitiva ma andrà rinforzata durante il mercato di gennaio per non vivere costantemente in emergenza il girone di ritorno. Un difensore e un centrocampista sono le opzioni più importanti per consegnare a mister Pioli un paio di alternative in più, ma nel frattempo il Milan si giocherà le carte con gli elementi attuali in gruppo e domani Pioli potrà contare sul recupero di Simon Kjaer in difesa, e sul ritorno di Kessie a centrocampo (dopo il turno di squalifica con la Lazio). Sotto osservazione le condizioni di Castillejo, se dovesse farcela giocherà lui esterno destro alle spalle di Leao, se invece non dovesse essere convocato per la trasferta campana sarà tra Diaz o Hauge a giocare. Stamattina lo spagnolo avrà il provino decisivo per rientrare o meno tra i convocati. Gli assenti saranno tanti perché mancheranno Ibrahimovic, Saelemaekers, Gabbia e Bennacer per infortunio, ma soprattutto Hernandez per squalifica, l’uomo più decisivo nelle ultime gare del Milan in termini di gol e assist. Toccherà a Dalot sostituirlo a Benevento, nella tana dell’ex Pippo Inzaghi.