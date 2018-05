Milan, interesse dalla Bundes per Rodriguez. Gattuso vuole tenerlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli occhi di un paio di club tedeschi sull'esterno del Milan Ricardo Rodriguez. Secondo quanto appreso da MilanNews.it l'esterno svizzero piace in Bundesliga, dove fino all'anno scorso ha militato con la maglia del Wolfsburg. In rossonero ha giocato praticamente sempre da inizio stagione, trovando continuo impiego sia con Montella che con Gattuso. Il giocatore si trova bene al Milan e vorrebbe continuare la sua avventura in rossonero, la società a fine anno valuterà tutte le offerte, come giusto che sia in sede di mercato, ma Gattuso non vorrebbe privarsi dell'esterno svizzero, considerato prezioso dal tecnico calabrese soprattutto sotto l'aspetto tattico.