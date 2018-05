Milan, Kalinic verso l'addio: tre possibili destinazioni per il croato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nikola Kalinic può lasciare il Milan durante la prossima estate. Tuttosport scrive che il croato ex Fiorentina ha deluso i tifosi rossoneri, mentre non mancano le richieste per l'attaccante classe '88: il calciatore potrebbe finire in Germania, in Russia (c'è lo Spartak Mosca interessato) o in Cina.