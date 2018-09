Milan, Kessie: "Appena arrivato in Italia volevo tornare indietro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Franck Kessie, intervistato da Milan TV, ha parlato del suo passato, in particolare al momento in cui si è trasferito all'Atalanta nel gennaio 2015: "Quando sei bambino non hai nessun problema, la Stela Adjamé era la squadra della mia città. Il mister mi ha fatto provare, ho fatto anche portiere difensore e attaccante. Quando sono arrivato in Italia, in aeroporto a gennaio, faceva freddo, ho detto al mio procuratore che non ce la facevo e volevo tornare indietro".