Milan, Kessie: "Piatek come Cutrone: hanno tanta fame di gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan, Franck Kessie, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della gara nel suo ex stadio contro l'Atalanta: "Sono molto contento di tornare a giocare a Bergamo, per me resta lo stesso stadio con il pubblico fantastico anche se non vesto più la maglia nerazzurra. L'anno scorso non ho esultato e non lo farei neanche quest'anno. Ho cinque anni di contratto e sto bene qui, Gattuso sta lavorando alla grande e voglio continuare a cullare il sogno di far tornare in Champions il Milan. Zapata e Piatek? Sono due attaccanti molto forti. Sarà una grande partita e spero che segni Piatek. Per me è molto simile a Cutrone, entrambi hanno tanta fame di gol".