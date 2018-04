Milan, l'agente di Kalinic cerca squadra. Offerte da Cina e Germania

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce MilanNews, il futuro di Nikola Kalinic sembra essere sempre più lontano dal Milan. L'attaccante croato ha deluso nella sua prima stagione in maglia rossonera, trovando la rete solo in 5 occasioni. Il suo agente è già alla ricerca di potenziali acquirenti in vista del mercato estivo: ci sono offerte da Cina e Bundesliga, ma il club non vuole svendere un giocatore per il quale ha effettuato un corposo investimento.