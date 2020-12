Milan, l’anno comincerà ancora in emergenza: a Benevento tante assenze per Pioli

vedi letture

La sosta non ha prodotto grossi benefici per il Milan che si presenterà a Benevento il 3 gennaio con tante assenze. Ancora una volta la formazione di Stefano Pioli non sarà al completo, anzi, mancheranno tanti protagonisti. Zlatan Ibrahimovic ha fatto ieri un controllo di risonanza e tutto procede per il meglio. Nei prossimi giorni lo svedese completerà il lavoro di riabilitazione e riatletizzazione sul campo, propedeutici al suo ritorno in gruppo. Potrebbe tornare per metà gennaio. Anche Bennacer è stato oggi sottoposto ad esame strumentale, che ha stabilito che il processo di guarigione procede bene e senza complicazioni. Una rivalutazione clinica sull'algerino è prevista fra 7 giorni. A lui si aggiunge Matteo Gabbia, che potrebbe tornare a fine gennaio. Contro il Benevento non ci sarà nemmeno Theo Hernandez per squalifica. L’ultima tegola è quella di Alexis Saelemaekers. Nell’ultima partita prima della sosta natalizia contro la Lazio, Saelemaekers si è procurato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra che verrà rivalutata tra 7-10 giorni. Sulla stessa corsia c’è anche Samu Castillejo ad avere problemi fisici, dunque il Milan si ritroverà senza due giocatori nella stessa zona del campo e dovrà adattare uno tra Hauge o Diaz. Le uniche due note liete sono i ritorni di Kessie dalla squalifica e Simon Kjaer. Il difensore danese ieri si è allenato nuovamente in gruppo ed è recuperato per la trasferta campana.