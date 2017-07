Milan, l'asse con la Lazio è ancora in piedi. Biglia resta un obiettivo concreto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Biglia è un giocatore che ci piace". Massimiliano Mirabelli, nella conferenza stampa congiunta con Marco Fassone e Vincenzo Montella, ha confermato l'interesse del Milan per il regista della Lazio. Il ds rossonero ha anche sottolineato che i rapporti con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sono ottimali, etichettando come "inesatte" le voci su una discussione tra i rappresentanti delle due società, circolate qualche giorno fa. Cos'è, allora, che frena la trattativa? La distanza tra domanda (circa 20 milioni) e offerta (15 massimo) è ancora elevata e il Milan non è disposto a pagare così tanto un calciatore il cui contratto scadrà tra dodici mesi. Per l'argentino è tutto in stand-by da giorni, mentre sembra essere definitivamente tramontata la pista che porta a Keita Baldé: lo stesso Mirabelli ha chiuso le porte all'attaccante senegalese, che ha scelto la Juventus come prossima destinazione. Il pacchetto, quindi, non si farà: il Milan non si piegherà e proverà a prendere solo Biglia, alle migliori condizioni. Un elemento indispensabile per il centrocampo di Montella, che garantirebbe ordine e geometrie a una squadra priva di riferimenti di qualità dai tempi di Pirlo. Biglia, Conti e Kalinic, poi i botti finali, annunciati in conferenza: il mercato, in Via Aldo Rossi, non è ancora cominciato.