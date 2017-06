Milan, l'attesa per Gigio e tre rinforzi da chiudere

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato del Milan ha rallentato da qualche giorno dopo aver messo a segno i primi quattro colpi della nuova era cinese. Con i contratti di Musacchio, Kessie, Rodriguez e Andre Silva già in cassaforte, la dirigenza si è focalizzata sulla questione Donnarumma. Nella giornata di ieri il suo agente Enzo Raiola si è recato in Polonia per avere un confronto diretto col giocatore, il Milan spera ancora di riaprire la trattativa per il rinnovo ma non può attendere in eterno. Per questo Fassone e Mirabelli si aspettano un segnale a stretto giro di posta, altrimenti andranno su altri obiettivi che per ora sono stati momentaneamente accantonati. È chiaro che la dirigenza vorrebbe arrivare al raduno con qualche certezza in più, non vorrebbe commettere l'errore di pressare Donnarumma ma prima o poi la risposta dovrà arrivare. Il portiere, nel caso dovesse rifiutare il rinnovo, sarebbe comunque incedibile per il presidente YongHong Li.

Il Milan comunque vorrebbe regalare a Montella quanti più giocatori possibili entro il giorno del raduno a Milanello. Gli obiettivi della dirigenza sono tre: un terzino, un regista e un attaccante. Andrea Conti dovrebbe andare a riempire la casella degli esteri di difesa, ballano ancora un paio di milioni di differenza con l'Atalanta. In regia piace Biglia della Lazio ma la trattativa si è arenata, ci sono 6-7 milioni di differenza tra domanda e offerta. In attacco interessa Kalinic ma il problema è la formula di pagamento. Il Milan offrirebbe cash piu contropartite, la Fiorentina vorrebbe invece solo soldi, con la richiesta di trenta milioni. La differenza è ancora ampia ma la trattativa andrà avanti nei prossimi giorni.