Milan, l'ex ds Maiorino: "Suso preso per spiccioli. E fummo vicini a Sarri"

"Suso? Ai tempi lo prendemmo per pochi spiccioli". Parla Rocco Maiorino, ex ds del Milan, intervenuto quest'oggi su Radio CRC: "Adesso dovrebbe avere una clausola intorno ai 38 milioni di euro. Non è una cifra impossibile per i club italiani, ma è chiaro che non si può competere con le risorse economiche di altri campionati, come la Premier ad esempio".

Giuntoli?

"È un amico, so come lavora e lo apprezzo molto. Negli anni ha costruito una squadra competitiva ed è stato bravo a prendere giocatori funzionali al modulo dell’allenatore".

Milan-Sarri?

"È vero, in passato cercammo Sarri e fummo davvero vicini dal prenderlo. Poi alcune situazioni ci hanno portato ad altre scelte".