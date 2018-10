Milan, l'obiettivo Fabregas si allontana per colpa di Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cesc Fabregas è stato seguito con interesse dal Milan fino all'estate scorsa ma ora, nonostante sia in scadenza a fine stagione con il Chelsea, portarlo in Italia pare un'operazione quasi impossibile. Il giocatore infatti, si è innamorato del metodo Sarri e adesso la sua permanenza a Londra è più che una possibilità. Stesso discorso per David Luiz, ai margini con Conte e ora pronto a restare alla corte dell'ex tecnico del Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.