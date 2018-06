Milan, l'obiettivo Wilshere va verso la permanenza all'Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continuano le trattative tra l’Arsenal e Jack Wilshere. Finito da tempo nel mirino di Milan e Juventus, il centrocampista inglese è in scadenza con i Gunners, con il contratto che però potrebbe essere rinnovato a breve. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, a spingere il centrocampista a rimanere a Londra potrebbe essere il pagamento di una tassa che il giocatore sarebbe costretto a versare nella casse dell’Arsenal in caso di addio. I motivi economici, legati alla voglia del nuovo tecnico Emery di rilanciarlo, potrebbero convincere dunque Wilshere a scartare l’ipotesi di un approdo in Serie A per continuare a indossare la maglia dei Gunners.