Milan, l'operazione Kessié potrebbe agevolare l'arrivo di Conti

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Proseguono, in casa rossonera, le grandi manovre per assicurare a Vincenzo Montella una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il Milan punta con decisione il terzino dell’Atalanta Andrea Conti. La prestazioni messe in mostra dal classe 1993 nel corso di questa stagione hanno attirato gli occhi di molte big di Serie A tra cui Napoli, Inter e Roma. Tuttavia, il Milan sarebbe la squadra maggiormente interessata a Conti tanto che per assicurarsi il numero 24 nerazzurro potrebbe sfruttare i buoni rapporti creatisi con la società bergamasca in occasione della trattativa per Franck Kessié e acquistare in un’unica soluzione sia il centrocampista ivoriano che il terzino italiano. Andrea Conti è stato l’oggetto, insieme alla definizione dei dettagli per il trasferimento in rossonero di Kessié, dell’incontro tenutosi oggi a Casa Milan tra la dirigenza meneghina e il direttore sportivo dell’Atalanta, Giovanni Sartori. Il prezzo del terzino si aggira intorno ai 20 milioni e il Milan potrebbe provare ad abbassare sensibilmente le pretese della Dea inserendo come contropartita un giovane che possa suscitare l’interesse degli orobici. Non è da sottovalutare, per il buon esito della trattativa, la volontà dello stesso giocatore che si è detto favorevole a vestire rossonero.