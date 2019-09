Milan, la manovra parte dal basso: record di passaggi per Romagnoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un brutto Milan, un Alessio Romagnoli da record. Come evidenziato da Opta, infatti, il difensore centrale dei rossoneri ha portato a termine ben 95 passaggi nella vittoria dei rossoneri sul Verona. Un primato personale in carriera, per lui, migliorando quello da 92 passaggi nella partita contro l'Udinese, prima giornata di campionato. Un segnale, evidentemente, del fatto che Giampaolo voglia far partire la manovra dei suoi dal basso.