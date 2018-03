Milan, la prossima settimana è quella buona per il rinnovo di Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questione di dettagli. Gennaro Gattuso rinnoverà presto il suo contratto col Milan, come affermato nel recente passato sia da Fassone che da Mirabelli. Come riporta il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, la conferma ufficiale dovrebbe arrivare già la prossima settimana. Al massimo, si legge, la questione slitterà ai giorni immediatamente successivi al giorno di Pasqua.