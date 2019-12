© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Milan sta tenendo banco la questione legata al rinnovo di Giacomo Bonaventura, in scadenza al termine della stagione e per cui ancora non è arrivata un’offerta concreta. Come riportato da Rai Sport, in caso di mancato rinnovo con i rossoneri ci sarebbe la Roma, che ha già fiutato il possibile colpo a costo zero.