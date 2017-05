Milan, la SPAL pronta a chiedere il prestito di Manuel Locatelli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Resto del Carlino di Ferrara oggi in edicola parla di una pazza idea per il centrocampo della formazione di Semplici: si tratta di Manuel Locatelli, classe 1998, grande promessa a livello nazionale in forza al Milan. Con i rossoneri il ragazzo ha giocato senza continuità e se a Milano decidessero di volerlo prestare per una stagione a un club che lo impieghi con maggiore continuità, Vagnati non si tirerebbe certo indietro. E in caso di addio a Meret, col Milan si potrebbe parlare anche di Alessandro Plizzari, portiere del 2000 considerato un vero fenomeno.