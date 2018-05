Milan, la UEFA boccia il settlement agreement. Rischia l'esclusione

Carlo Ancelotti e il Napoli, avanti a piccoli passi. Summit in corso con il ds Giuntoli per cercare un accordo. E domani - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - se ne terrà un altro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno...

Sportitalia - Napoli, summit in corso Ancelotti-Giuntoli

La UEFA ha negato il settlement agreement al Milan. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport che sostiene come il club rossonero andrà a giudizio a metà giugno, con la possibilità di perdere anche l'Europa. È però il caso limite di un ampio spettro di limitazioni, mentre i rossoneri sono stati informati della scelta della UEFA nel tardo pomeriggio. Quasi impossibile una mano leggera, perché il bilancio del Milan, nel triennio 2015-18, è oltre i 100 milioni di euro di passivo.

