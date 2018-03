Milan, l’attesa di Conti per l’esordio bis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Spero di dimostrare sul campo di essere l'arma in più in questa rimonta Champions". La lunga convalescenza di Andrea Conti sta trovando finalmente una conclusione. L’esterno del Milan dopo 6 mesi e 23 giorni, 203 totali per l'esattezza è stato convocato nuovamente in occasione della recente sfida contro il Chievo. Lui che si era infortunato al crociato il 26 settembre scorso dopo la vittoria contro il Cagliari in campionato. L’attesa di Conti per l’esordio bis è ormai finita, tra qualche giorno potrà calcare nuovamente il prato di San Siro ma prima avrà bisogno di qualche match intermedio per riassaggiare il sapore della partita. Lo stesso Conti ha testimoniato questa sua esigenza: “Non sono al 100% però mi sento meglio. Non mi sentirei ancora pronto a giocare dall'inizio ma qualche spezzone di partita sicuramente si”. L’idea del club è inserirlo gradualmente e per questo sarebbe complicato rivederlo dal primo minuto contro la Juventus il 31 marzo prossimo alla ripresa del campionato. Subito dopo, il 4 aprile, ci sarà il derby di Milano, altra gara delicata dove difficilmente Rino Gattuso lo schiererà dall’inizio. Nessuno mette fretta all’ex Atalanta ma è chiaro ormai che Conti scalpita per tornare ad essere decisivo e recuperare tutte le emozioni perse in questa stagione. "Ho sempre cercato di stare vicino alla squadra come loro sono stati vicino a me, aiutandomi ad affrontare questo percorso riabilitativo”, ha detto a Milan Tv. Mentre sull’operato dell’attuale tecnico ha detto: “Il mister sta dimostrando di essere molto preparato, con tutta l'esperienza che ha accumulato non poteva essere altrimenti".