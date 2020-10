Milan, le richieste di Raiola preoccupano Gazidis: i rinnovi dei big sono un rebus

Il campo è quasi un rifugio sereno per il Milan visto che i conti a livello finanziario non tornano e che Gazidis dovrà trovare anche una soluzione a diversi rinnovi di contratto decisamente difficili da portare a termine. L'ad rossonero dovrà fare i conti con Raiola, che nelle ultime settimane ha chiesto: 2,5 milioni in più a stagione per il rinnovo di Donnarumma; 1,5 milioni in più a stagione per Romagnoli e un altro anno di contratto per Ibrahimovic, che fino al prossimo giugno guadagnerà 7 milioni a stagione. Senza contare il prolungamento di Calhanoglu, che chiede 2,5 milioni in più e che per il momento non sembra intenzionato a scendere a patti. A riportarlo è La Repubblica.