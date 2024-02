Milan, Leao: "I tempi duri rendono gli uomini forti. I tempi facili rendono gli uomini deboli"

"I tempi duri rendono gli uomini forti! I tempi facili rendono gli uomini deboli! FORZA MILAN!". Questo il messaggio social di Rafael Leao dopo il pareggio per 1-1 del Milan contro l'Atalanta di ieri sera, con il portoghese che si è sbloccato dopo 5 mesi in Serie A con uno splendido gol che però non è bastato ai rossoneri per portare a casa i tre punti.

Una frase, quella del numero 10, che per certi aspetti ricorda quella di Luciano Spalletti ai tempi in cui l'allenatore allenava l'Inter: "Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada".