Milan, Leonardo: "Energia positiva intorno a squadra e società"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista a Sky Sport per Leonardo, dirigente e uomo mercato di casa Milan. "Si respira un'energia positiva intorno a squadra e club. Tutti sono coinvolti e questo fa molto piacere. Tutto mi sembra molto positivo finora. Kakà? Sarà legato a noi ma non ci sono incarichi precisi. Sarà sempre legato al Milan, ora lui deve restare in Brasile per le sue cose, ma in futuro possono nascere cose importanti".