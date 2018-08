Milan, Leonardo: "Mai esistita una trattativa per Milinkovic-Savic"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva Leonardo, ha smentito l'esistenza di una trattativa con la Lazio in conferenza stampa: "Mai stata una trattativa per Milinkovic-Savic, con Kezman ho parlato e non lo nego ma una trattativa non è mai partita. Sapevamo sin dall'inizio che oggi non è fattibile, un giocatore dal costo altissimo che non entra nei paletti che abbiamo messo noi e dalla UEFA. Le operazioni sono state tutte congiunte: una uscita e una entrata. A livello di bilancio siamo in attivo e abbiamo mantenuto il monte ingaggi, le operazioni che abbiamo fatto hanno inciso pochissimo sul bilancio. Cambiando una cosa e un'altra, penso che la squadra fatta sia ancora più competitiva".