Milan, Leonardo punta Paredes o Denis Suarez per sostituire Biglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono due i nomi che Leonardo avrebbe scritto sul proprio taccuino per sostituire a gennaio Lucas Biglia, infortunato e costretto a restare fuori per i prossimi 4 mesi. Il primo è quello di Leandro Paredes, ormai in rotta con lo Zenit San Pietroburgo che però non lo valuta meno di 20 milioni di euro. Il secondo è quello di Denis Suarez, che non trova spazio nel Barcellona di Valverde e che potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto ed eventuale recompra blaugrana. A riportarlo è Sport Mediaset.