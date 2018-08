Milan, Leonardo: "Squadra versatile, non serviva altra mezzala"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In conferenza stampa, il direttore generale dell'area tecnico-sportiva Leonardo ha parlato così del mancato arrivo di un'altra mezzala, come qualche tifoso avrebbe voluto: "Siamo arrivati senza un progetto per questo mercato, nessuno ha pensato al mercato prima del 21 luglio. Siamo abbastanza contenti del nostro risultato, l'organico ci sembra molto equilibrato. Altra mezzala? No, il centrocampista che volevamo era Bakayoko poi sarà Rino a metterlo in campo secondo le sue idee. Abbiamo giocatori molto versatili, la squadra può variare sistema, non credo manchi un tassello".