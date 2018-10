Milan, Leonardo traghettatore è un'ipotesi per arrivare a Conte

La situazione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan è diventata molto più complicata dopo il ko col Betis. Un altro scivolone, dunque, potrebbe portare all’esonero di Rino. Come riporta La Repubblica, tra le varie ipotesi al vaglio del club rossonero c’è anche quella, apparentemente clamorosa, di un incarico di traghettatore affidato a Leonardo. Soluzione tortuosa perché il brasiliano occupa un posto di primo piano nella dirigenza. Ma è stata presa in considerazione. E potrebbe essere funzionale a un nuovo arrivo in panchina nel giro di qualche settimana. Mai contattato Donadoni, sullo sfondo la figura principale resta Antonio Conte. Affascinante la pista che porta a Wenger: Gordon Singer è tifoso dell’Arsenal, mentre il prossimo amministratore delegato del Milan, Gazidis, ha condiviso tanti anni con il francese a Londra.